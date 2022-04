OnePlus Nord N20: de échte iPhone voor een laag budget?

Het eerste beeld van de nieuwe OnePlus Nord N20 is hier en het lijkt allemaal nogal iPhone-achtig. Voor zijn prijs is dat trouwens absoluut niet erg.

OnePlus is een beetje datgene geworden dat ze wilde kapotmaken met de OnePlus 1. Des tijds was het een verademing in de wereld van dure vlaggenschepen om diezelfde specs voor weinig geld te bieden. OnePlus werd echter een beetje meegenomen door de trends en de huidige vlaggenschepen van OnePlus zitten qua prijs op het niveau van vlaggenschepen van concurrenten. Wat dat betreft is de Nord-serie een nieuwe verademing. Het is een beetje de iPhone SE van OnePlus: het meeste van de vlaggenschip-specs maar dan met een vriendelijker prijskaartje.

OnePlus Nord N20

Nu we het toch over iPhones hebben: zoals je in de titel kon zien lijkt het alsof OnePlus wat pagina’s uit het boekje van Apple haalt voor de aankomende Nord N20. Het design van de telefoon is namelijk officieel gemaakt door OnePlus en gedeeld door PCMag. De Nord N20 gaat van een rond gevormd frame naar een hoekig frame met rechte hoeken tussen achterkant en zijkant. Een beetje wat Apple (weer) doet sinds de iPhone 12. Iets anders dat OnePlus doet, ook al is het bij Apple nog niet officieel: geen camera-eiland, maar de camera’s los achterop het glas. Verder is het juist geen Apple-kloon: een groot 6,43 inch FHD+ scherm dat op een kleine onderkin na het hele toestel vult aan de voorkant.

Upgrade of downgrade?

Over dat scherm gesproken: de OnePlus Nord N20 kan voor zijn prijsklasse een toffe nieuwigheid bieden. Het scherm is namelijk een AMOLED-scherm met een ververssnelheid van 60 Hz. Dat laatste valt wellicht tegen, want de voorganger Nord N10 heeft een ververssnelheid van 90 Hz. Volgens de COO van OnePlus ligt dat eraan dat het bij de N10 nog om een IPS LCD-scherm ging en zowel AMOLED als 90 Hz te duur wordt in deze prijsklasse.

Prijspakker

Prijzen zijn namelijk nog niet bekend, maar met een richtprijs van 299 dollar voor de Nord N10 is de verwachting dat de OnePlus Nord N20 daar niet erg ver boven moet zitten. Voor dat geld is de N20 een aardig bakbeest. Je krijgt bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner onder het scherm en een 64 MP camera als we de foto mogen geloven. Qua specs gaat het om een Qualcomm Snapdragon 695 processor, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Ook komt SuperVooc snelladen naar verluidt naar de Nord N20.

Kopen

De Nord N20 staat op de planning voor later deze maand. Dan weten we de officiële specs en de officiële prijs, want hoe goed de OnePlus Nord N20 waarde voor zijn geld biedt hangt daar natuurlijk wel vanaf. Wordt vervolgd.