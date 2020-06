OnePlus stapt over op… jassen?

Na smartphones en TV’s zijn binnenkort ook OnePlus jassen een feit. Je moet hem wel zelf ontwerpen.

OnePlus knalde de smartphone-markt binnen met hun scherp geprijsde smartphones. Later maakte het Chinese-techmerk een uitstapje naar TV’s. Tot dusver zien we een rode draad door de producten van Pete Lau’s trots. Maar voor het eerst komt het bedrijf met een product waar (vermoedelijk) geen display aan te pas komt: jassen. Als je het niet koud wilt krijgen, moet je er daarentegen wel zelf een verdienen.

OnePlus jassen

Een nieuwe community event van OnePlus gooit het volledig over een andere boeg. De voormalige flagship killer stelt dat ze een creatieve community heeft. Dat klopt zeker, want het merk vraagt hun community vaker om hulp en het resultaat mag er wezen. Die creativiteit kunnen fans van het merk nu kwijt in een bijzonder product: jassen.

Gebruikers die zin hebben om een jas te ontwerpen, kunnen zich hier inschrijven. OnePlus zal alle inzendingen bekijken en er 8 van selecteren. De community (het sleutelwoord voor OnePlus) gaat vervolgens kiezen welke twee design het beste zijn.

Je krijgt een leuke beloning

Als je mee doet aan de challenge, dan krijg je een leuke kleine beloning. Iedereen die een ontwerp als .PNG instuurt voor 15 juni krijgt 200 community points. Zo kun je aan alle andere fans je status als OnePlus eindbaas laten zien. Wordt je ontwerp geselecteerd door het merk, dan krijg je 1000 community points en lof via de officiële OP kanalen.

Maar uiteraard zijn de grote winnaars er het beste vanaf. Hij/zij krijgen een van de limited edition jassen en een verzorgde tweedaagse reis naar een fysiek launch event van OnePlus.

Hoe krijg jij er een?

OnePlus zegt in de blogpost (gelinkt onder ‘hier inschrijven’) dat ze de gekozen jassen niet gaan verkopen. Maar toch hinten ze naar een mogelijkheid om een jas te krijgen. “De jassen zullen niet verkocht worden en de enige manier om er eentje te bemachtigen is door actief te zijn in online en offline community-activiteiten. We laten je later meer weten.”

De enige manier om een OnePlus jas te bemachtigen is door actief te zijn in de community… Dit suggereert dat je de wedstrijd niet per se hoeft te winnen om er eentje te krijgen. Wellicht dat je een jas krijgt als een een x-aantal community points hebt weten te verzamelen?

Het inzenden van een idee kan tot 15 juni. Dan zal het stemmen losbarsten.

