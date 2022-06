Onoplosbare kwetsbaarheid ontdekt in Apple M1 chip!

Een bijzondere gang van zaken. De Apple M1 chip blijkt een kwetsbaarheid te hebben die niet op te lossen is.

De lancering van de eigen chips van Apple voor de Macs ging gepaard met veel hosanna. En ere wie ere toekomt, de chips werken inderdaad als een speer met de computers van het Amerikaanse techbedrijf. Inmiddels zijn we alweer aangekomen bij de M2, de tweede generatie chips.

Maar met de M1 is iets aan de hand. Dat hebben onderzoekers van de Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontdekt. Wat blijkt nu. In de M1 chip zit een kwetsbaarheid waardoor aanvallers door een beveiliging kunnen komen. Voor Apple is dit niet op te lossen, omdat het probleem met de hardware te maken heeft.

Aan de hand van een proof op concept kregen de knappe koppen het voor elkaar om zelf zo’n aanval uit te voeren op een Apple M1 chip. Zelf waren de onderzoekers verbaasd over het resultaat. Ze hadden zelf niet gedacht dat ze door de beveiliging zouden kunnen komen.

Het resultaat van dit onderzoek klinkt enger dan het daadwerkelijk is. In een reactie zegt Apple de onderzoekers te bedanken, maar dat er geen actueel risico is voor Mac-gebruikers met een M1 chip. (via Techcrunch)