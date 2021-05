Ook deze zombie films en series staan nu op Netflix - Apparata

De nieuwe kraker Army of the Dead is nu live op Netflix, maar er zijn nog veel meer zombie films en series te zien op de dienst.

We hebben er een tijdje naar uitgekeken en eindelijk is het zover. Army of the Dead, een nieuwe horror actiefilm staat op Netflix. De film is geregisseerd door Zack Snyder en bevat rollen voor onder meer Dave Bautista en Ella Purn.

Zombie content op Netflix

Maar wat als je deze zombiefilm gekeken hebt. Wat valt er nog meer te beleven op Netflix qua zombie films en series?

Dawn of The Dead (film)

Na de pest, wordt Amerika overspoeld door miljoenen kannibalistische zombies. Een kleine groep overlevenden probeert te schuilen in een winkelcentrum.

ZNation (serie)

Een team begint aan een gevaarlijke missie: het vervoert een man die een dodelijk zombievirus heeft overleefd, in de hoop dat hij een vaccin kan helpen ontwikkelen.

Black Summer (serie)

Tijdens de donkere dagen direct na een zombieapocalyps werken volslagen vreemden samen om de kracht te vinden om te overleven en terug te keren naar hun dierbaren.

The Walking Dead (serie)

Na de zombie-apocalyps probeert een groep overlevenden samen te werken om de mensheid en hun eigen leven te beschermen.

De zombie series op Netflix in dit artikel hebben meerdere seizoenen. Kortom je hebt heel wat te kijken als je deze series nog niet eerder hebt gezien. Veel griezel plezier!