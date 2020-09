Opgelet! Op deze smartphones werkt Pokémon GO niet meer

Met een nieuwe update is Pokémon Go straks op een aantal smartphones niet meer te spelen.

Games worden groter en groter, maar je smartphone van een paar jaar oud wordt er niet krachtiger op. En dat brengt keuzes met zich mee voor de ontwikkelaar. Maak jij nog gebruik van een wat oudere smartphone en speel je fanatiek Pokémon Go dan heeft ontwikkelaar Niantic helaas slecht nieuws voor je.

Pokémon Go stopt binnenkort met ondersteuning van het spel op smartphones en tablets met Android 5.0 Lollipop. Ook iPhones en iPads met iOS 10 en iOS 11 krijgen niet langer ondersteuning voor de populaire game. Daarnaast benoemt Niantic specifiek de iPhone 5S en iPhone 6 die niet langer ondersteuning krijgen.

Dit heeft te maken met het feit dat beide iPhones slechts 1 GB RAM geheugen hebben. Dat zegt het bedrijf tegenover The Verge. Te weinig voor wat Niantic van plan is met de volgende grote update voor Pokémon Go. Zowel de iPhone 5S als de iPhone 6 draaien iOS 12, maar gaan desondanks niet mee met deze update.

In principe is het goed nieuws voor een ieder die een modernere smartphone gebruikt. Niantic gebruikt immers de rekenkracht en performance van de krachtigere smartphones en tablets voor de update. De nieuwe update voor Pokémon Go komt in oktober.