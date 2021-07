Opmerkelijk! Illegale cryptofarm ontdekt zonder computers - Apparata

In Oekraïne is een illegale cryptofarm ontdekt door de veiligheidsdienst. Maar zij vonden daar niet de gebruikelijke computers die je verwacht.

Het minen van crypto’s is big business. In deze industrie gaat veel geld om. Maar om de crypto’s te minen heb je veel rekenkracht nodig. Daar heb je computers voor nodig en die verbruiken veel stroom. Die energierekening loopt daardoor aardig op. Sommige van deze ‘fabrieken’ willen daarop besparen en tappen illegaal de stroom af. Dat was ook in Oekraïne het geval waar een cryptofarm werd ingevallen, maar de agenten vonden daar niet de computers die normaal gesproken hiervoor gebruikt worden.

Illegale cryptofarm

De cryptofarm heeft naar verluidt elektriciteit van het elektriciteitsnet van het land gestolen. Dat viel op en daarom heeft de veiligheidsdienst een inval gedaan. Echter, ze vonden er geen computers, maar racks met duizenden PS4 Pro’s verticaal naast elkaar gestapeld. De website Kotaku weet te melden dat de Oekraïense autoriteiten meer dan 5.000 gaming-gerelateerde apparaten in beslag genomen – waarvan 3.800 consoles – uit een magazijn direct naast , en voorheen eigendom van, het energiedistributiebedrijf Vinnytsiaoblenergo.

Afbeelding via SBU

De ‘Security Service of Ukraine’ (SBU) gelooft dat het wordt beheerd door mensen die in de steden Kiev en Vinnytsia wonen. Het is de grootste vangst die de SBU ooit heeft gedaan.

Elektriciteit

De grote afname van energie, dat is de farm fataal geworden. Hierdoor vielen ze op. Vermoedelijk gebruikten ze speciale elektriciteitsmeters om te voorkomen dat de autoriteiten de diefstal ontdekten, die tot wel 257.000 dollar bedroeg. De SBU schreef verder in een bericht dat “tegelijkertijd zou de illegale onttrekking van elektriciteit kunnen leiden tot ingrijpende gevolgen – hele buurten van Vinnytsja zouden zonder elektriciteit kunnen komen te zitten.”

Het energiebedrijf met de lekker herkenbare en korte naam Vinnytsiaoblenergo ontkent alle betrokkenheid. Ze zeggen dan ook “de apparatuur die wordt gebruikt voor cryptocurrency-mining heeft nooit gefunctioneerd in gebouwen die eigendom zijn van onze onderneming.” Ook zien zij geen bewijs dat er energie illegaal is afgenomen. Dat strookt dus niet met de verklaring van de SBU. Wat wel een feit is, is dat er flink betaald is voor de 3.800 consoles. Die zouden ongeveer $1.500.000,- kosten (als het allemaal PS4 Pro’s zijn). Wat er met de consoles gaat gebeuren, dat is onbekend.