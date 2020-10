OPPO gaat OnePlus achterna met solide TV's - Apparata

OPPO lanceert een drietal TV’s in diverse prijsklassen ze zien er meer dan fraai uit. Maar hoe zit het met de specs?

Vorig jaar breidde OnePlus hun aanbod uit met TV’s en nu doet OPPO hetzelfde. Het Chinese smartphonemerk kondigt tijdens het ‘One More Step’ event een serie televisies en andere gadgets aan. En we moeten zeggen, de TV’s van OPPO zien er behoorlijk slick uit. Dit zijn de specs.

OPPO TV

S1

Tijdens het evenement toont OPPO twee gloednieuwe serie’s TV’s, de TV S1 en TV R1. In totaal gaat het om drie verschillende uitvoeringen, waarbij de OPPO TV S1 65-inch bedraagt, terwijl de R1 in uitvoeringen van 55-inch en 65-inch is.

Het vlaggenschip, de S1, wordt aangedreven door een MediaTek MT9950 chipset en 8,5GB RAM en 128GB opslagruimte. Hierdoor zou het toestel binnen 1 seconde moeten booten.

De solide OPPO TV heeft een resolutie van 4K QLED (Quantum Dot) en ondersteunt 18 surround sound speakers van in totaal 85W. Tot slot heeft de televisie een ververssnelheid van 120Hz en variabele refresh rate. Zo moet het scherm ervoor zorgen dat “sportwedstrijden en gaming graphics soepel en meer natuurlijk ogen,” aldus OPPO in een persbericht. De duurste van OPPO’s TV’s kost omgerekend $1.197, al is de Nederlandse prijs nog niet bekend.

R1

De TV R1 van OPPO is er dus tevens in een maatje kleiner te krijgen, hanteert dezelfde stevige refresh rate maar moet het wel doen met een 4K LCD paneel (met LED backlight). Ook heeft deze televisie wat betreft hardware wat minder indrukwekkende specs: 2GB RAM en 32GB opslagruimte. Ook de speakers draaien bij elkaar op slechts 20W.

Dat alles bespaart je daarentegen wel een hoop knaken. De 55-inch en 65-inch R1 TV’s kosten namelijk respectievelijke omgerekend $493 en $643. Ook hiervan weten we niet precies wat OPPO hier in Nederland gaat vragen. Een releasedatum houd je ook nog even van ons tegoed!