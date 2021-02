OPPO zet enorme stap met snelladen - Apparata

Snelladen voor iedereen! OPPO doet het voor je in de auto, openbare ruimtes en nieuwe apparaten.

We kennen OPPO als één van de grootste makers van slimme apparaten. En vandaag, op het Mobile World Congress 2021, lanceert het bedrijf zijn nieuwe snellaadproject. OPPO gaat hiermee een nieuw tijdperk in wat betreft oplaadtechnologie. Gebaseerd op het baanbrekende VOOC- snellaadtechnologie kunnen organisaties een licentie kopen. Hiermee is het mogelijk om op nieuwe apparaten snel te laden, dit op verschillende plekken en op ieder moment van de dag. Dat willen we toch allemaal?

‘The Flash Initiative’

OPPO noemt het The Flash Initiative. Bij dit initiatief zijn meerdere partners betrokken, denk hierbij aan Volkswagen, Anker en NXP- Semiconductors. De producten van deze bedrijven bereiken consumenten in drie omgevingen waar we onze apparaten vaak opladen, namelijk in de auto, thuis en in openbare ruimtes.

Elke partner werkt met eigen technische ontwerpen die zijn ontwikkeld door OPPO. Inmiddels zijn hier 2.950 octrooien voor snelladen aangevraagd en 1.400 aanvragen toegekend. Zo wordt snelladen in de toekomst (nog) bereikbaarder voor de consument. OPPO geeft aan dat The Flash Initiative ontstaan is door de toewijding om het leven van de consument beter te maken. En daarom investeert het bedrijf nog meer in hun baanbrekende technologie. Ook de partners zijn enthousiast over OPPO’s snelladen.

We werken aan een slimmere wereld en sneller opladen is hier een cruciaal onderdeel van. Als we het leven van mensen willen verbeteren door middel van technologie, dan moeten we hun dagelijkse ervaringen gemakkelijker en handiger maken – en OPPO’s VOOC-snellaadtechnologie doet precies dat. Will Wang, NXP

Toekomst OPPO snelladen

Het bedrijf ziet veel kansen, zoals de snellaadzone. Zo zijn er geavanceerde oplaadproducten getoond, waaronder de 125W snellader die een 4.000mAh telefoonbatterij tot 100% kan opladen in slechts 20 minuten. De ‘Smart Home of the Future’ laat zien hoe OPPO’s IoT-producten onze huizen slimmer en beter kunnen verbinden. De techniek is in staat om 5G-signalen om te zetten in stabiele, snelle wifi-verbindingen via twee eigen antennesystemen. Ook laat OPPO zien hoe snel en gemakkelijk opladen is met de nieuwe Wireless Air Charging-technologie, die tot 7.5W aan oplaadvermogen kan leveren.