Oprichter Terra laat zich horen na enorme koersval

Afgelopen week moet een nachtmerrie voor de oprichter van Terra geweest zijn. Een eerste reactie.

Je mag gerust spreken over een vertrouwensbreuk. Dat was deze week zichtbaar op de markt van cryptocurrency. De koersen van Terra en Luna stortten in, met ook gevolgen voor andere munten zoals Bitcoin en Ethereum. Do Kwon, oprichter van Terra, laat van zich horen.

TerraUSD is een stablecoin die net zoveel waard zou moeten zijn als een dollar. Dat ging heel lang goed, tot deze week. De koers implodeerde en er blijf bijna niets van waarde over. Ook Luna, de gelinkte token en onderdeel van Terraform Labs, vloog in waarde naar beneden.

In een eerste reactie op Twitter zegt Do Kwon dat zijn hart gebroken is richting de community. Je kunt je voorstellen dat de emoties onder investeerders hoop op zijn gelopen de afgelopen dagen. Ze zagen hun geld virtueel verdampen.

Verder zegt Kwon nog steeds te geloven in decentraal geld, maar niet in de huidige vorm. Ook de oprichter ziet in dat dit zo gefaald heeft.

1/ I’ve spent the last few days on the phone calling Terra community members – builders, community members, employees, friends and family, that have been devastated by UST depegging.



I am heartbroken about the pain my invention has brought on all of you. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 13, 2022

Inmiddels zijn de koersen van TerraUSD en Luna een klein beetje bijgekomen van de enorme klap. Toch is niet het advies om er op goed geluk je geld in te gooien. Gezien de bizarre ontwikkelingen van deze week is het een enorme gok om te denken dat hier op korte termijn herstel in gaat komen. En investeren in iets op goed geluk is niets anders dan naar het casino gaan.