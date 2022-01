Opvallend: Apple gaat niet mee in de metaverse hype!

Verwacht niet dat Apple anderen gaat volgen in de metaverse, terwijl dit volgens veel experts wel de toekomst is.

Apple is altijd eigenwijs geweest. En dat is misschien ook wel een van de redenen van het succes van het bedrijf. Volgens de laatste nieuwsbrief van Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple het idee van een metaverse (in dit geval een volledig virtuele wereld) voor zijn lang geruchte mixed reality-headset afgewezen. Het gaat zelfs zo ver dat het idee ‘verboden’ is. De nadruk zou juist liggen op korte communicatie, het bekijken van inhoud en het spelen van spelletjes.

Apple en de metaverse

De headset zou dit jaar debuteren, hoewel veel eigenschappen onduidelijk zijn en de doelgroep onbekend is. De geruchten gaan dat het een resolutie van 8K per oog zou kunnen hebben, meer dan een dozijn “binnenstebuiten” trackingcamera’s en een focus voor ontwikkelaars met een prijs van $ 3.000. Andere analisten zeggen juist dat het apparaat minder camera’s zal hebben en een lagere prijs. Dit maakt het bereikbaarder voor meer mensen. Conclusie, we weten het nog niet. Het is dan ook de vraag of de headset wel dit jaar zal komen.

Opvallend is dus dat Apple zich niet richt op de metaverse. Dit terwijl andere grote technologiebedrijven dit juist wel doen. Facebook bijvoorbeeld, die zelfs de naam van het bedrijf aangepast heeft naar Meta. Dit om (ook) te benadrukken hoe belangrijk de metaverse is. Waar Meta zijn AR- en VR-strategieën heeft verschoven naar de metaverse, lijkt Apple vastbesloten dit te vermijden. Of in ieder geval voorlopig niet te doen.

Verstandige strategie?

Hier neemt Apple wel een gok. Of de strategie zou kunnen werken, is een andere vraag. De gerapporteerde strategie van Apple zou vruchten kunnen afwerpen als metaversen het moeilijk hebben. Hiernaast zou het de plannen van Meta kunnen dwarsbomen, door de algemene interesse in virtuele werelden te beperken. Als metaverses echter wel slagen, kan Apple het mislopen en merken dat het de VR-omgevingen van anderen wel werken. Dan moet het een inhaalslag maken en loopt het achter op de concurrenten.