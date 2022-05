Opvallend: gebruik 3D-geprinte wapens rijst de pan uit

In plaats van een wapen bemachtigen kun je er ook gewoon een printen: het gebruik van 3D-geprinte wapens neemt fors toe.

De mogelijkheden voor 3D-printen zijn eindeloos. Het is immers een nieuwe manier om creatief te zijn met iets bouwen. Zo kan er op basis van een 3D-ontwerp van alles gebouwd worden, van kleine accessoires tot 3D-print beton om huizen mee te bouwen.

3D-geprinte wapens

Het lijkt allemaal tamelijk onschuldig, totdat het niet meer onschuldig is. Want ook 3D-printen heeft de deur geopend voor een zorgwekkende ontwikkeling in het criminele circuit. Je kunt namelijk tegenwoordig 3D-geprinte wapens bemachtigen. En we zeggen dat expres een beetje alsof elke hansworst met een 3D-printer nu zelf een wapen kan printen, want zo werkt het min of meer wel. Als je weet waar je moet zoeken, hebben verschillende mensen al voor verschillende doeleinden een rasecht vuurwapen ontwikkeld, waar je alleen maar op “Ctrl+P” voor hoeft te drukken. Dat begon met handpistooltjes, maar ondertussen is een vrij populair model de semi-automatische “FGC-9”, waar FGC staat voor F*ck Gun Control. Dat laatste is dan ook waarom de politie aan de bel trekt.

Toename

Handelen in wapens voorkomen is in theorie moeilijk, want de distributie ervan kan onderschept worden als je niet voorzichtig bent. Handelen in 3D-geprinte wapens is makkelijker, want je hoeft alleen maar het 3D-bestand te ontvangen. Het wapen zelf hoeft nergens fysiek te verplaatsen. Dat maakt het handelen in wapens een stuk makkelijker, dus wordt het steeds meer gebruikt. Wapens zijn wapens en dus ben je net zo goed de klos met een 3D-geprint wapen, maar illegaal wapenbezit wordt zo steeds moeilijker te herkennen. Er zijn vorig jaar 14 onderzoeken geweest waar 3D-geprinte wapens zijn gebruikt, ook zijn werkplaatsen die grootschalig wapens wilden printen opgerold. Andere landen bemerken 3D-wapens in terroristische aanslagen, zoals in Halle in Duitsland.

Gevaar

Een ander zorgwekkend aspect aan 3D-geprinte wapens is veiligheid. De wapens zijn grotendeels van plastic, wat natuurlijk geen ideaal materiaal is als het gaat om hitte. Ook moet het wapen handmatig in elkaar gezet worden, wat ook niet per definitie goed gaat. De politie heeft schietproeven gedaan met in beslag genomen 3D-geprinte wapens en bij meerdere van die wapens werden serieuze manco’s vastgesteld. Een ander gevaar is de toegankelijkheid. Wij hebben in Nederland geen Tweede Amendement zoals in de VS, dus moet je allerlei procedures doorlopen om legaal een wapen te mogen gebruiken. Dat is anders als jij via ongereguleerde kanalen een wapen zelf kunt printen. Wie weet in welke handen 3D-wapens komen?

Reguleren

Want zoals gezegd, als jij met een wapen wordt betrapt, maakt het niet uit of je hem zelf geprint hebt of niet. Dat geldt ook voor het handelen in wapens, dat is strafbaar: 3D-geprint of niet. Het bezitten en verspreiden van de blauwdrukken is echter niks over vastgesteld en dus staat dat los van de wapenwet. Dat wil de politie veranderen: ook het distribueren van blauwdrukken moet verboden worden. Amerikaanse wapenprint-websites liggen al onder vuur door de SEC, maar blijven relatief gemakkelijk toegankelijk.

Een bijzondere ontwikkeling en het bewijs dat handige technologie soms (of vaak) averechtse gevolgen heeft.