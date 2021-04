Pas op, deze malware komt via WhatsApp naar je smartphone - Apparata

Op een geniepige manier maakt malware zijn intreden naar WhatsApp op je smartphone terecht. Dit moet je weten.

Malware weet zich linksom of rechtsom naar je smartphone te vinden. Aan fabrikanten de taak om je toestel veilig te houden met updates voor de software. Maar ook jij zelf moet op de hoogte blijven om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Wat dat betreft is deze nieuwe vorm van malware via WhatsApp interessant om in de gaten te houden.

WhatsApp malware

Wat is er aan de hand? In de Play Store van Google is een nieuwe app gelanceerd onder de naam FlixOnline. De app lijkt op een soort Netflix, maar is dit zeker niet. De malware wordt verzonden via automatische berichten die via WhatsApp naar andere smartphones worden gestuurd. Dit gaat helemaal automatisch en buiten jouw weten om. Dit alles werd ontdekt door de beveiligingsonderzoekers van Check Point.

De kwaadwillenden hebben de hoop dat de ontvanger op WhatsApp de malware opent en zo kan de smartphone besmet raken en geïnfiltreerd worden. Slachtoffers die het WhatsApp berichtje ontvangen krijgen het aanbod om Netflix voor twee maanden helemaal gratis uit te proberen. Dat klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk, maar het is een scam.

Google heeft na geïnformeerd te zijn door Check Point de app verwijderd uit de Play Store. Toch heeft de app twee maanden in de Play Store gestaan en is de app in die periode zo’n 500 keer gedownload. Als je dus een vaag appje krijgt over gratis Netflix voor twee maanden weet je wat te doen. Negeren en aangeven bij de verzender!