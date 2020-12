Pas over 2 jaar weer naar de bioscoop?! - Apparata

Als het aan Warner Bros ligt doen we in 2021 en 2022 nog rustig aan met een bezoek aan de bioscoop.

Filmstudio’s kijken kritisch naar aankomende filmreleases. Op de plank en wachten op betere tijden of uitbrengen via bijvoorbeeld een streamingdienst? Bij Warner Bros hebben ze de beslissing genomen om hun nieuwe films die gepland stonden voor 2021 niet uit te stellen, maar uit te brengen op HBO Max. Wonder Woman 1984 is daar een voorbeeld van.

Ook voor 2022 bestaat de kans dat Warner Bros nog flink gaat inzetten op HBO Max. Pas in 2023 zit er weer een bioscoop bezoek in. Dat maakt Variety op naar aanleiding van een aantal geplande films. Warner Bros heeft voor een paar titels 2023 als beoogde releasedatum. Niet op een streamingdienst, maar gewoon in de bioscoop.

Het gaat hier om Furiosa en The Color Purple. Furiosa is de opvolger van Max Max: Fury Road. Hoe makkelijk een streamingdienst ook is, er gaat niets boven een echte bioscoopervaring. Voor bioscoopbedrijven is het natuurlijk essentieel dat filmstudio’s uiteindelijk terugkeren naar deze tak van sport, in plaats van streamingdiensten te omarmen. Met de huidige crisis waar we ons in bevinden is het aannemelijk dat er in de komende periode nog ketens gaan omvallen. Met name de kleinere bioscoopbedrijven hebben het ontzettend moeilijk.