PayPal laat je nu afrekenen met Bitcoin! - Apparata

Niet zo gek lang geleden heeft PayPal cryptocurrency zoals Bitcoin officieel omarmd. Nu is er een update te melden.

Als je beschikt over een PayPal-rekening heb je vast een keer afgerekend via dit bedrijf. PayPal is super makkelijk in gebruik en veel webshops accepteren een betaling via PayPal. Je kunt je creditcard of bankrekening koppelen aan je account, maar sinds kort is daar een nieuwe betaalmogelijkheid bijgekomen.

PayPal en Bitcoin

Het is nu ook mogelijk om af te rekenen met Bitcoin of andere cryptocurrency via PayPal. Naast de bekendste cryptomunt ter wereld, is er tevens ondersteuning voor Ethereum, Bitcoin Cash en Litecoin. Als je in een webwinkel gaat afrekenen met PayPal kun je selecteren met welke gewenste cryptomunt je wil betalen. In beeld staat dan ook wat de actuele koerswaarde is in dollar, euro of Britse pond. Een vereiste is wel dat je de Bitcoin of de andere ondersteunde cryptocurrency eerder hebt aangekocht via PayPal. Er is geen ondersteuning voor een wallet van een derde partij.

Dit is goed nieuws voor de bezitter van crypto. Door de integratie met PayPal hoeft een webshop geen extra constructie te verzinnen als jij wil betalen met Bitcoin of een andere cryptomunt. Het maakt betalen met cryptocurrency weer een stukje gebruiksvriendelijker. En dat is natuurlijk goed nieuws.