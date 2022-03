Peperdure iPhone 13 bevat stukken meteoriet en klok!

Afbeelding via Caviar

Caviar maakt speciaal voor fans van planeten een iPhone 13 met letterlijke stukken meteoriet én een werkende klok in de achterkant.

Volgens Albert Einstein is tijd relatief, maar volgens mij is deze ongekend luxe iPhone 13 Pro Max gewoon peperduur. Caviar is weer terug met een ongeëvenaard unieke smartphone, dit keer een custom made iPhone 13 met stukken meteoriet en een werkende klok achterop. De pure klasse die het toestel uitstraalt kost je wel een half jaarsalaris.

iPhone 13 met meteoriet

Luxemerk Caviar haalt ditmaal inspiratie uit het heelal met de iPhone 13 Parade of the Planets Golden. De prachtige en zeer unieke iPhone 13 heeft een door ons sterrenstelsel geïnspireerde achterkant, geheel met stukken meteoriet van de maan, mars en andere hemellichamen. Ook zit er een volledig werkende klok in de smartphone verwerkt.

In dit totaal zijn er maar 8 stuks van de prachtige iPhones beschikbaar; één voor ieder van de 8 planeten in ons zonnestelsel. Nu maar hopen dat Pluto weer terug bij de club mag, want dan kun je nog een kans krijgen om een peperdure iPhone 13 te kopen. Een persoonlijke leverancier komt hem handmatig bij je afleveren!

Over duur gesproken, om de stukken meteoriet (en de nieuwste iPhone van Apple) in je bezit te krijgen, heb je zelf flink wat edelmetaal nodig. Voor de goedkoopste variant van de iPhone 13 Mini met 128Gb opslagruimte betaal je al €12.776. Heb je echt een zwart gat in je broekzak, dan kan daar nog een schepje bovenop. Voor €14.638 krijg je de iPhone 13 Pro Max met 1TB opslagruimte/