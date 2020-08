Peperdure LG Wing heeft absurd T-vormig design (video)

Foto via ET News

De LG Wing is in ieder opzicht een compleet unieke smartphone met bijzondere T-vorm. Vandaag duikt er voor het eerst een video op van het toestel in actie.

De geruchtenmolen rondom de T-vormige LG Wing draait al langer flink. Maar vandaag is een bijzondere dag, want er duikt een video op van het toestel in actie. Daarmee is het bestaan van de Wing eigenlijk zo goed als bevestigd. Maar hoe werkt het compleet unieke apparaat?

LG Wing

De LG Wing is een geheimzinnig nieuw toestel van de Zuid-Koreaanse tech-gigant. De vorm, zoals je op het plaatje al kunt zien, is volledig uniek. Waar opvouwbare smartphones doorgaans door het midden vouwen, pakt LG het anders aan. Er zit namelijk een tweede, kleiner scherm ónder het hoofdscherm verstopt. Het hoofdscherm, naar verluidt 6.8-inch, draait 90 graden en onthult zo het tweede, 4-inch scherm.

Uitgeklapt heb je dus een T-vorm met een horizontaal hoofdscherm en een kleiner ‘toetsenbord scherm’ daaronder. In de onderstaande video zien we een tweede toepassing van het concept. AndroidAuthority toont de LG Wing tijdens een autorit. Op het hoofdscherm zien we navigatie. Het kleinere scherm dient als mediaplayer en button-paneel wanneer de bestuurder een telefoontje krijgt.

Peperduur

Maar zo’n revolutionair design (of absurd, afhankelijk van je standpunt) kost ook wat. HeraldCorp schrijft op basis van lekken dat de draaibare LG Wing op de thuismarkt voor 1,9 miljoen Koreaanse won over de toonbank zal gaan. Dat is omgerekend ruim €1.357, ofwel meer dan bijvoorbeeld de super high-end Samsung Galaxy Note 20 Ultra of de Galaxy Z Flip.

Volgens de bron zou de LG Wing zo vroeg als september aangekondigd worden, met een releasedate ergens in oktober. Vooralsnog is het bestaan van het toestel nog niet officieel bevestigd, maar de video lijkt het te bevestigen. Je hoort ongetwijfeld meer als LG het toestel aankondigt.