Peperdure nieuwe Patek Philippe is nog zeldzaam ook

Het ultieme afscheid van Patek Philippe voor 2021 is de nieuwe Fortissimo Ref. 5750P. Geproduceerd in een beperkte oplage.

Je moet het maar durven. Een horloge drage dat niet alleen peperduur, maar ook heel zeldzaam is. Criminelen die weten waar ze op moeten letten zullen in één oogwenk zien wat jij om je pols draagt. Dat is met de nieuwe Patek Philippe Fortissimo Ref. 5750P niet anders.

Patek Philippe Fortissimo Ref. 5750P

Dit uurwerk komt in een gelimiteerde oplage van slechts 15 exemplaren op de markt. Het is een soort afscheid van het Zwitserse horlogemerk aan 2021, want het is tevens het laatste nieuwe model dat ze hebben gelanceerd in dat jaar. Dit horloge komt in een grootte van 40mm en heeft de looks van een klassieke auto. Het automatische uurwerk heeft een reservetijd van 45 uur.

Misschien dat je op een mooie zomeravond in Monaco iemand met deze Patek ziet lopen, maar de kans is klein. Dit soort zeldzame horloges verdwijnen in collecties van verzamelaars in de hoop op waardevermeerdering. De aanschafprijs is omgerekend 566.000 euro. Behoorlijk aan de prijs dus. Maar als deze investering in waarde stijgt is het achteraf geen verkeerde aankoop geweest. Daarom is het maar net hoe je er naar kijkt.