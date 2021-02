PlayStation 5 blijft groot deel van jaar uitverkocht - Apparata

Dit jaar gaat het er niet makkelijker op worden om een PlayStation 5 te kopen, de console blijft grotendeels uitverkocht.

Sinds de lancering van de PlayStation 5 is de console ontzettend moeilijker verkrijgbaar. De meeste winkels en webshops moeten nee verkopen aan klanten. Alleen Sony weet wanneer er weer voorraadden naar winkels gestuurd worden. Voorlopig is en blijft dit mondjesmaat.

Zo was al bekend dat ook in dit eerste kwartaal de PlayStation 5 grotendeels uitverkocht zou blijven. Wie hoop had op betere tijden moeten we helaas teleurstellen. Opnieuw komt topman Jim Ryan met slecht nieuws over de beschikbaarheid van de console. Tegenover de Financial Times laat hij weten dat de PlayStation 5 nog zeker tot en met juli nauwelijks verkrijgbaar zal zijn. Dat betekent dat je nog minstens vijf maanden lastig aan een PS5 kunt kopen.

Onder andere tekorten aan chips zijn een reden dat Sony niet op volle toeren de PlayStation 5 kan produceren. De kans is zomaar aanwezig dat het gehele jaar dramatisch gaat verlopen en dat de PlayStation 5 grotendeels uitverkocht blijft. De Xbox Series X heeft met dezelfde problemen te maken, dus de console van Microsoft kopen als alternatief is er ook niet bij. Er zit niets anders op dan geduld hebben. Gelukkig valt het aanbod met games nog mee, om de pijn een beetje te verzachten.