PlayStation 5 kracht te zien in Ratchet & Clank: Rift Apart gameplay - Apparata

In een nieuwe State of Play heeft Sony uitgebreide gameplay beelden gedeeld van Ratchet & Clank: Rift Apart.

Gisteravond om 23:00 was het weer zover. Misschien lag je al op bed of zat je hangend op de bank naar de TV te kijken, maar Sony had weer een State of Play op YouTube. Dit keer stond het voor het grootste deel in teken van de game Ratchet & Clank: Rift Apart.

Het is de eerste Ratchet & Clank game voor de PlayStation 5, waardoor de kracht van het apparaat goed naar voren komt. De State of Play duurt zo’n 20 minuten en kun je hieronder terugkijken. Het is zeker aan te bevelen als je een PlayStation 5 hebt of er eentje overweegt. Want de wereld van Rift Apart ziet er echt bijzonder gaaf uit op de console. Naast alle rijke details, maakt het spel ook dankbaar gebruik van de haptische mogelijkheden van de DualSense controller.

De videogame serie Ratchet & Clank begon in 2002. Van de PlayStation 2 tot de PlayStation 4 verschenen er delen. Het meest indrukwekkende deel gaat natuurlijk Rift Apart zijn, exclusief op de PlayStation 5. De game verschijnt op 11 juni. En zeg nu zelf, voor een avontuurlijke platform game ziet dit er toch geweldig uit?

Ratchet & Clank: Rift Apart State of Play