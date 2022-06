PlayStation 5 maakt van jou een TikTok ster

Snel video’s delen op TikTok of desnoods Instagram Reels met je PlayStation 5. Kun je helemaal zelf!

Tijdens het gamen heb je vast af en toe van die momenten die je graag deelt met vrienden of op sociale media. Met de komst van de nieuwe generatie consoles was het delen ook iets waar Sony en Microsoft op hebben ingezet. Sony komt nu met een update voor de PlayStation 5 om video’s te maken voor TikTok of Instagram Reels heel makkelijk is.

Het gaat hier om een update voor de Share Factory Studio applicatie op de PlayStation 5. Met deze app is het mogelijk om gameclips direct vanaf je PS5 te bewerken en delen op sociale media. Door de nieuwe update is het mogelijk om in no time een video te maken in een formaat geschikt voor onder andere TikTok. Dat heeft PlayStation bekendgemaakt in een blog.

Je kunt het vinden binnen de Share Factory Studio onder de naam Bits. Het formaat is niet één manier van bewerken, maar gaat op basis van trends. Dat betekent dat er diverse stijlen uitgerold worden door Sony om mee aan de slag te gaan. Levert ook weer creatieve beelden op voor sociale media.

De app en het maken van een edit voor bijvoorbeeld TikTok is gratis op de PlayStation 5. In de video hieronder kun je zien hoe makkelijk het werkt.