PlayStation 5 onthulling mogelijk op deze datum

De onthulling van de nieuwe PlayStation 5 is om de hoek?

Het is alweer een tijdje stil rondom nieuws met betrekking tot de PlayStation 5. Terwijl Sony nog altijd zijn lippen stijf op elkaar weet te houden, gaat de geruchtenmolen gewoon door met het brengen van speculaties. Wie zijn wij om deze sappige geruchten niet te delen met jullie.

Het laatste gerucht over de PlayStation 5 heeft betrekking op de onthulling. Want terwijl Sony een marktlancering voor dit najaar gepland heeft staan, is de console zelf formeel nog niet gepresenteerd.

Het kan niet meer lang duren voordat het Japanse techbedrijf de PlayStation 5 daadwerkelijk gaat onthullen. Ook de geruchten werken steeds meer toe naar een PlayStation 5 onthulling, waaronder dit bericht.

Volgens journalist Jeffrey Grubb is Sony van plan om de PlayStation 5 onthulling op 4 juni plaats te laten vinden. Dat betekent dat we nog een ruim een maand geduld moeten hebben, mocht dit gerucht inderdaad kloppen. De informatie deelde de journalist op het Resetera forum.

De E3 in Los Angeles zou aanvankelijk in juni plaatsvinden. Die beurs gaat door het coronavirus niet door. Het is dus niet zo gek dat deze maand naar boven komt. Bovendien zou het een leuke knipoog naar het verleden zijn. Toen Sony de PlayStation 4 onthulde vond dit ook plaats in de maand juni. Het zijn sterke speculaties, maar het geeft iets om naar uit te kijken.