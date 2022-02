Playstation 5 systeemupdate komt eindelijk met deze functie

Sony brengt een nieuwe Playstation 5 update en daarmee wordt een fijne nieuwe functie geïntroduceerd, waar we al lang op zitten te wachten.

Voor de Playstation worden regelmatig systeemupdates uitgebracht. Nu ook weer en bij de volgende PlayStation 4- en PS5-systeemupdate worden er een handvol nieuwe toegankelijkheids- en levenskwaliteitsfuncties toegevoegd. Een van de toevoegingen is ondersteuning voor spraakopdrachten op PlayStation 5.

Toch wel raar, dat het pas nu komt. Sony’s console van de vorige generatie heeft die functie sinds de lancering in 2013, maar het maakt nu ook zijn weg naar de nieuwste console van het bedrijf.

Beginnend met een bètaversie die Sony eerst beschikbaar zal stellen aan Engelssprekende gebruikers in de VS en het VK, voegt het bedrijf een systeemoptie toe waardoor de console reageert op “Hey PlayStation”. Heb je hier niks mee, dan kan je het gewoon uitschakelen. Laat je de optie aan staan, dan kan je je stem gebruiken om games en apps te starten. Ook kan je er het menu mee openen en je media er mee regelen. Toch wel heel handig.

Andere nieuwe functies

De update brengt andere nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder een die ervoor zorgt dat hoofdtelefoons monogeluid produceren. Sony merkt op dat dit iets is dat vooral nuttig zou moeten zijn voor spelers met eenzijdig gehoorverlies. Tevens worden de groepchats aangepast. In de toekomst heet dit ‘feesten’ en heb je de mogelijkheid om te beslissen of deze chats openen of privé zijn. Als je je party open laat, kunnen niet alleen je vrienden meedoen zonder een uitnodiging, maar hun vrienden ook.

Een nieuwe functie is het kunnen filteren van spellen op genre. Je kunt er vijf op het startscherm van je console plaatsen en bewaren voor snelle toegang. Werken sommige functies niet goed? Dan kan je dit melden bij Sony.