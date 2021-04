PlayStation Plus wordt een soort Netflix - Apparata

Netflix krijgt er een nieuwe concurrent bij in vorm van PlayStation Plus. Nou ja, een soort van dan.

Zaten gamers erop te wachten dat PlayStation Plus de vormen van een streamingdienst aanneemt? Bij Sony denken ze van wel. Het Japanse bedrijf is namelijk van plan om films en tv series via PlayStation Plus aan te bieden. Dat gaat door middel van een nieuwe feature onder de naam PlayStation Plus Video Pass.

Voor zover bekend is het nog een proef van Sony. De PlayStation Plus Video Pass zal getest worden in Polen. De komende 12 maanden gaat Sony kijken of er animo is voor een dergelijke feature. Er is dus geen enkele garantie dat PlayStation Plus inderdaad een soort van Netflix gaat worden. Ja, de komende 12 maanden in Polen in ieder geval wel.

De dienst is gratis te gebruiken voor gebruikers die al lid zijn van PlayStation Plus. In eerste instantie lanceert Sony 15 films en zes verschillende series naar de PlayStation Plus Video Pass. De test zal uitwijzen of de gamers PS Plus gaan gebruiken om af en toe een filmpje te bekijken.

For The Players is in elk geval niet meer de juiste slogan als Sony dit doorzet. Ja, For The Players en liefhebbers van films en series dan. Desalniettemin zal er overlap zijn. Mensen die games spelen vinden het over het algemeen ook leuk om een film of serie op Netflix te kijken. Deze zaken samen brengen onder één dak is dus misschien niet eens zo’n gek idee. (via Spiderweb)