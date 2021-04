PlayStation Spring Sale met kortingen op GTA V, Call of Duty en meer - Apparata

PlayStation is live gegaan met de Spring Sale. Dat betekent (extra) kortingen op een hoop games zoals GTA en Call of Duty.

Hoera, het voorjaar is aangebroken. Dat heb je de afgelopen dagen met lekkere warme temperaturen wel kunnen merken. Ook bij PlayStation is het voorjaar begonnen, want de Spring Sale is live gegaan met kortingen voor diverse bekende titels.

Het is altijd even goed kijken of er wat interessants tussen zit. Soms zijn de games ondanks de kortingen nog altijd duurder dan de prijs in een fysieke winkel of andere webshop. Vergelijk dus even goed voordat je overgaat op een aankoop. Toch zitten er mooie kortingen tussen. GTA V voor 15 euro bijvoorbeeld, of Ghost of Tsushima voor 40 euro. En wat te denken van de Fortnite: The Last Laugh Bundle voor twee tientjes.

Een lijst met kortingen van de grootste titels voor de PlayStation Spring Sale check je hieronder. De actie duurt nog vier weken.

PlayStation Spring Sale belangrijkste kortingen