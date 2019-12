Plotseling zijn er twee gratis nieuwe Pokémon games!

Verwacht geen vervaging van de klassiekers, maar gratis games zijn altijd welkom.

Pokémon is de laatste tijd weer helemaal terug en dat was vast reden genoeg voor de Pokémon Company om een tweetal gloednieuwe games rondom de geliefde monstertjes uit te brengen. Beide titels zijn gratis, maar verwacht geen vervanging van de klassiekers van vroeger; het gaat hier om een lichte vorm van ‘melkie melkie’.

Hoewel de twee games allebei officieel van de Pokémon Company zijn, hebben Pokémon Tower Battle (gemaakt door Bombay Play) en in mindere mate Pokémon Medallion Battle (door GCTurbo) weinig met dat klassieke Pokémon-gevoel te maken. Die eerste is nu wereldwijd beschikbaar via Facebook, terwijl Medallion Battle slechts in Azië beschikbaar is.

Tower Battle gaat om de nobele handeling van het stapelen van Pokémon. Het is simpelweg een interpretatie van een stapelspelletje waarbij je een zo hoog mogelijk toren moet bouwen, in dit geval met de monstertjes. Naarmate het spel vordert kun je meer unieke Pokémon verkrijgen en volgens het bedrijf achter de miljardenfranchise zit er behoorlijk wat strategie in waar je welke Pokémon plaatst.

Medallion Battle is in tegenstelling tot Tower Battle een iets traditionelere Pokémon game. Het spel draait om het opbouwen van een goede collectie Pokémon, waarna je samen met de wezens (in de vorm van medallions) gaat battelen tegen anderen. Je kunt gym badges winnen, je Pokémon kunnen evolueren en uiteindelijk wil je een zo sterk mogelijk collectie opbouwen.

Helaas is die laatste game niet in de Benelux beschikbaar. Het flauwe stapelspelletje speel je via de Facebook-app. Tik op de drie puntjes, kies Games en zoek daar Pokémon Tower Battle. Of veel interessantere titel Medallion Battle ook naar de rest van de wereld komt is nog niet bekend.

Lees ook: Dit zijn de twee snelst verkopende Nintendo Switch games ooit