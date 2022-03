Poco X4 Pro is een vlaggenschip voor 299 euro

Wel de specs van een rangetopper, maar niet de prijs. De Poco X4 Pro lijkt bijna te mooi om waar te zijn.

Wij, en daarmee bedoelen we de gemiddelde consument vandaag de dag, geven veel geld uit aan smartphones. Niet alleen omdat je steeds een betere wil, ook omdat smartphones tegenwoordig erg duur zijn. De topmodellen van bijna elk merk tikken de 1.000 euro aan of zitten er al ver overheen. Dan krijg je ook een flinke specssheet, maar het is en blijft veel geld.

Poco

Ook Xiaomi drijft de prijzen voor hun eigen ‘vlaggenschepen’ steeds verder op. Maar zij spelen het best slim. Een tijdje geleden kwam de Xiaomi Pocophone F1 op de markt en dat was gelijk aantrekkelijk. Prijskaartje van zo’n 300 euro, specs van een veel duurdere telefoon. Inmiddels is dit afgesplitst naar een nieuw merk van Xiaomi genaamd Poco en die doen weer waar ze goed in zijn. Poco kan hun businessmodel laten bestaan door elementen van dure Xiaomi-toestellen in een goedkoper hoesje te stoppen.

Poco 4 Serie

Dat is precies wat de Poco M4 en X4 gaan proberen te doen in 2022. Het submerk van Xiaomi presenteerde namelijk deze twee toestellen op de MWC-beurs van 2022. Twee toestellen in vier varianten en de prijzen zijn erg vriendelijk. We nemen het even met je door.

Poco M4 Pro

De instapper heet Poco M4 Pro. Je krijgt gelijk de keuze uit 6 GB RAM met 128 GB opslagruimte of 8 GB RAM met 256 GB opslagruimte. Het scherm is een 6,4 inch groot AMOLED-scherm met een ververssnelheid van 90 Hz. Er zitten drie lenzen achterop: een 64 MP hoofdlens, een 8 MP groothoek-camera en een 2 MP macro-camera (f/2.4). Toegegeven, dat is allemaal niet baanbrekend qua specs. Maar wat nou als we je vertelden dat het basismodel Poco M4 Pro slechts 199 euro moet gaan kosten?

Dat is namelijk de richtprijs voor de goedkoopste M4 Pro (met een richtprijs van 249 euro voor de versie met 8 GB/256 GB). Voor dat geld krijg je trouwens ook nog een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh die snelladen aankan (33W). Het toestel draait op MIUI 13, de Android-skin van Xiaomi. Optioneel komt de M4 Pro trouwens ook nog met 5G. Dit zou een heerlijk midrange-toestel zijn, ware het niet dat de prijs bijna niet lager kan zonder dat je de Poco M4 Pro gewoon weggeeft.

Poco X4 Pro

De echte highlight is de Poco X4 Pro. We draaien de volgorde even om: de Poco X4 Pro gaat 299 euro kosten. Dat moet je even in je achterhoofd houden voor de specs die nu genoemd worden.

Allereerst, dezelfde opties qua RAM en opslag: 6 GB met 128 GB of 8 GB met 256 GB. Het scherm is iets beter: voor de X4 Pro groeit de omvang van het AMOLED-scherm naar 6,67 inch en de ververssnelheid naar 120 Hz. In plaats van een b-merk processor krijg je een heuse Snapdragon, ware het niet dat het een ‘oude’ 695 is. De batterij is hetzelfde qua capaciteit, maar ondersteunt 67W ’turbo’ laden zoals Poco het noemt.

Om de Poco X4 Pro voor 299 een nóg betere deal te maken, krijgt het toestel ook aardig flinke camera-specs mee. De hoofdlens op de X4 Pro meet 108 MP en wordt bijgestaan door dezelfde groothoek- en macrolens als de M4. Standaard wordt de X4 Pro geleverd met 5G-ondersteuning en op de powerknop zit een vingerafdruk-scanner.

De enige keuzes die je moet maken zijn de kleur (blauw, zwart of geel) en of je 50 euro extra over hebt voor de versie met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Duurder dan 349 euro wordt het niet voor de nieuwe Poco-modellen. Hieronder ter overzicht:

M4 (128 GB) M4 (256 GB) X4 (128 GB) X4 (256 GB) Processor MediaTek Helio G96 (Octa-core, 2,05 GHz) MediaTek Helio G96 (Octa-core, 2,05 GHz) SnapDragon 695 (Octa-core, 2,2 GHz) SnapDragon 695 (Octa-core, 2,2 GHz) RAM / opslag 6 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 6 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB Scherm 6,4 inch AMOLED, 90Hz 6,4 inch AMOLED, 90Hz 6,67 inch AMOLED, 120Hz 6,67 inch AMOLED, 120Hz Camera’s 64MP / 8MP / 2MP 64MP / 8MP / 2MP 108MP / 8MP / 2MP 108MP / 8MP / 2MP Batterij/laden 5000 mAh, 33W snelladen 5000 mAh, 33W snelladen 5000 mAh, 67W ’turbo’ laden 5000 mAh, 67W ’turbo’ laden Prijs 199 euro 249 euro 299 euro 349 euro

Grote specs, kleine prijzen. Poco heeft tegenwoordig een Nederlandse webshop en daar zullen de Poco X4 en M4 Pro binnenkort op beschikbaar worden.