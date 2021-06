Poef! Weg zijn je foto’s en video’s na één keer kijken in WhatsApp - Apparata

Afbeelding via WABetaInfo

WhatsApp introduceert een nieuwe functie. Als je één keer kijkt naar foto’s of video’s, dan zijn ze daarna weg. Lees hier hoe het werkt.

De berichtendienst voegt deze functie toe in een bèta- versie. De nieuwe functie laat je foto’s en video’s versturen die automatisch weer verdwijnen. De ontvanger kan deze één keer zien. Zodra je het scherm afsluit of ergens anders heen gaat, zijn ze weg. Handig als je toch een fotootje gaat delen, maar deze niet eeuwig bij de ontvanger zou willen houden.

Eén keer zien in WhatsApp

De nieuwe functie wordt ‘View Once’ genoemd. Logische naam en dekt de lading goed. Trouwens, sinds vorig jaar kan je al in de berichtendienst je berichten een vervaldatum geven. In een gesprek kan je berichten automatisch laten verdwijnen na zeven dagen. Volgens WABetaInfo werd deze functie gewaardeerd door gebruikers en rolt WhatsApp daarom deze variant uit in de bèta- versie.

CEO van Facebook Mark Zuckerberg heeft de nieuwe functie uitgelegd. Facebook is namelijk eigenaar van de berichtendienst. De ontvanger van het beeldmateriaal kan ze dus maar één keer bekijken, dat moet resulteren in meer privacy. Dit onderwerp is de laatste tijd een ‘hot issue’. Zeker bij social media zoals Facebook. Ook Instagram heeft deze functie en nu volgt WhatsApp.

Hoe te gebruiken?

Je moet de bèta- versie van WhatsApp (2.21.14.3 ) hebben. Open dan een chat en voeg beeldmateriaal toe. Dat kan dus een foto of een video zijn en dat doe je met je camera of je galerij. Onderin heb je het vak ‘onderschrift toevoegen’. Daar is een icoontje toegevoegd met een 1. Tik daarop en de functie staat aan. Kinderlijk eenvoudig.

Afbeelding via WABetaInfo

Wat ook eenvoudig is, is een screenshot nemen. Je bent er dus niet zeker van dat je bijvoorbeeld je foto echt weg is. Misschien gaat WhatsApp dat nog in de toekomst verhelpen, dan zou de functie compleet zijn.