Poetin rijker dan Musk? Het kan!

Poetin is rijk, maar de vraag is of hij ook rijker is dan Elon Musk. Feit is dat hij in een paleis woont waar je u tegen zegt.

De president van Rusland staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Dit komt natuurlijk omdat hij een oorlog is begonnen in Oekraïne. Veel van zijn rijke vriendjes, de zogenaamde oligarchen, ondervinden nu de Westerse sancties. Zij zijn rijk geworden (mede) door Poetin. Maar heeft de Russische president ook aan zichzelf gedacht?

Poetin rijker dan ooit

Het antwoord is ja. Volgens officiële lezingen ontvangt Poetin een toch wel lekkere 140.000,- dollar per jaar. Hij zegt zelf dat hij een appartement heeft in Moskou, drie auto’s en een caravan. Dat klopt natuurlijk van geen kant. Er gaan verschillende schattingen rond van zijn fortuin.

De hoogste schatting komt van Fortune. Zij beweren dat Poetin goed is voor 200 miljard. Dan zit hij Musk dus op de hielen. Volgens het zakenblad heeft hij dit geld ‘verdiend’ na de arrestatie van de oligarch Chodorkovsky. Andere rijke russen zouden vervolgens zijn afgeperst, zodat zij niet in de gevangenis belanden. En met succes blijkbaar.

Een andere bron zijn de Panama Papers. Daarin staat dat hij op zijn minst 2 miljard dollar heeft. Dit blijkt uit allerlei offshore-ondernemingen, waarvan hij eigenaar zou zijn.

Paleis

Poetin zijn eigen duiding is niet zo geloofwaardig, omdat hij in een paleis woont aan de Zwarte Zee. Prijs om dit te bouwen wordt geschat op een goede 1 miljard dollar. Dat kan je niet kopen met het salaris van een president. Het huis is voorzien van Griekse standbeelden, zwembaden, een ijshockeybaan en een nachtclub. Of de sancties Poetin nu direct financieel treffen, dat zal best. Maar vermoedelijk heeft hij dat al ingecalculeerd.