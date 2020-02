Populaire Netflix Original staat wéér op uit de dood

Hij staat wéér op uit de dood.





In het najaar van 2019 kwam er een einde aan een van de langstlopende Originals van Netflix, Lucifer. Het bestaan van de show over de duivel die een detective op aarde wordt was zachtst gezegd turbulent. Na meerdere wissels van de wacht had Netflix er ook genoeg van. Nu gaat de serie wéér een doorstart maken.

Volgens Deadline is Netflix aan het praten met Warner Bros. TV voor een zesde seizoen voor de aparte serie. De streaminggigant kocht de serie in eerste instantie op nadat de eerste drie seizoenen van Lucifer op FOX te zien waren. Netflix knoopte er nog twee seizoenen aan vast en dat zou het dan geweest moeten zijn.

Maar nadat de makers (in het in de intro gelinkte artikel) vertellen er een mooi rond einde te hebben geschreven, blijkt dat Netflix toch weer meer wil. Het is vooralsnog onduidelijk of de fanatieke fanbase (Lucifam genoemd) invloed heeft gehad op het vervolg maar mocht de show uitkomen, dan zou dit het zesde seizoen voor de tweede keer voortborduren op een ‘einde’.

Het is niet duidelijk wanneer het zesde seizoen uit zou komen, maar mochten de plannen door gaan, dan zou productie in september van dit jaar moeten beginnen. Ook is nog niet bekend om het hier echt om een doorstart van de show gaat, of om nog één seizoen om het af te leren.

Lucifer gaat over de duivel, Lucifer Morningstar, die zijn baantje in de hel niet meer ziet zitten en naar Los Angeles (de stad der engelen) verhuisd. Daar leert hij de mensheid beter kennen en besluit hij zijn krachten voor betere doeleinden te gebruiken. De eerste vier seizoenen van Lucifer zijn nu op Netflix te checken. Het vijfde en (voorlopig) laatste seizoen komt ergens dit jaar uit.