Porsche 911 is de enige echte auto in Cyberpunk 2077 - Apparata

Een honderd jaar oude Porsche 911 laat je in stijl door de wereld van Cyberpunk 2077 rijden.

De maand november is een maand waar gamers halsreikend naar uitkijken. Niet alleen verschijnen de volgende generatie consoles. Ook de game Cyberpunk 2077 komt eindelijk uit. De makers hebben een toffe samenwerking met Porsche achter de rug om een 911 uit 1977 naar de game te brengen.

In de wereld van Cyberpunk 2077 is deze Porsche 911 alweer honderd jaar uit. De auto heeft enkele persoonlijke verwijzingen naar het hoofdpersonage in de game, Johnny Silverhand. Het personage is vertolkt door de acteur Keanu Reeves.

Er zitten een aantal persoonlijke verwijzingen naar Silverhand om de auto echt uniek te maken. De groene striping op het dak is bijvoorbeeld een verwijzing naar het militaire verleden van dit karakter. Rood is de kleur van zijn band Samurai en zilver zit in de naam van het personage.

De Porsche 911 is niet alleen te vinden in Cyberpunk 2077. Voor de gelegenheid heeft Porsche een replica van de auto gemaakt. Deze kun je zien in het museum van de Duitse autofabrikant in Stuttgart.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november voor de Xbox One en PlayStation 4.. De Porsche is de enige echte auto in de game. Alle overige voertuigen zijn fictief.