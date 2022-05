Positieve stemming omtrent digitale munt Ripple

De verwachting is dat Ripple gaat stijgen gezien de positieve stemming. Lees hier waarom en wat je mogelijk kunt verwachten.

De positieve stemming is gemeten door het productvergelijkingsplatform finder․com. Een ​​voorspellingsrapport verscheen over de prijsvoorspelling waar 36 fintech-specialisten aan meededen. Volgens bevindingen van de deelnemende panelleden zou Ripple tegen december 2022 kunnen stijgen tot $ 2,55 per eenheid. De voorspelling is echter afhankelijk van het feit dat Ripple Labs zijn rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wint of schikt.

Positieve stemming Ripple

Deze week publiceerde het productvergelijkingsplatform een ​​onderzoek naar de toekomstige waarde van de munt Ripple (XRP), en de auteurs van het rapport, Tim Falk en Richard Laycock, merken op dat na bespreking van het onderwerp met 36 experts, de prijs van XRP in december 2022 $2,55 zou kunnen bereiken.

Volgens de voorspellingen van het panel zou XRP in 2025 $ 3,61 en tegen 2030 $ 4,98 waard kunnen zijn. Ongeveer 23% van de experts zei dat het tijd was om Ripple te kopen, 45% zei dat mensen zouden moeten vasthouden en 32% van de 36 deelnemers zei dat mensen dat de munt moeten verkopen. Veel van de voorspellingen zijn echter volledig afhankelijk van het feit of Ripple Labs de zaak met de Amerikaanse SEC regelt of wint. De deelnemers aan het onderzoek zeiden dat als Ripple Labs de rechtszaak verliest, XRP tegen december 2022 handen kan ruilen voor $ 0,68 per eenheid.

Winnen of verliezen

Carol Alexander, hoogleraar financiën aan de Universiteit van Sussex, legde uit dat als Ripple wint, het token $ 2,50 kan bereiken. Maar als het bedrijf verliest, XRP $ 0,50 zal bereiken. ´Het is niet zoals elke andere cryptovaluta´ aldus de hoogleraar. De munt is dus heel afhankelijk van deze rechtszaak. Veel mensen nemen hierdoor een gok en denken dat Ripple zal winnen.