Praat met je ogen met Google Look to Speak - Apparata

Helder communiceren met iemand anders door middel van je ogen. Met Look to Speak van Google is dit mogelijk!

De techniek staat voor niets tegenwoordig. Helaas kan het zo zijn dat door een vervelende ziekte je dierbare niet meer zo makkelijk met je communiceert als vroeger. In dat kader heeft Google iets moois verzonnen met Look to Speak. Dit is een applicatie waarbij men door middel van de ogen kan praten met een ander.

Look to Speak draait op Android 9.0 of hoger of op Android One. In de app zitten een aantal zinnen verstopt. De selfie camera van de smartphone wordt gebruikt om te traceren waar de ogen naar kijken. Op het scherm worden meerdere woorden en zinnen getoond. De gebruiker kijkt naar welke zin er uitgesproken dient te worden en vervolgens spreekt de smartphone het voor deze persoon uit.

De app kan lezen of je links, rechts of omhoog kijkt. In een instructievideo van Google laat het techbedrijf zien hoe de applicatie precies werkt. Google zegt dat alle data binnen de app blijft en niet doorgespeeld zal worden naar het bedrijf. Het is tevens mogelijk om zinnen te personaliseren voor een wat persoonlijker gesprek. Look to Speak is nu beschikbaar als download.