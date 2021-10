President Biden gaat de wereld redden van die gemene crypto’s

De Amerikaanse president Joe Biden gaat landen samenbrengen om de wereld te redden van crypto’s.

Yep, hij gaat het echt doen. De man is al aardig op leeftijd. Het is de vraag of hij de ontwikkelingen omtrent de crypto’s zoals Bitcoin echt begrijpt. Maar Biden zegt dat de VS dertig landen gaat samenbrengen om “het illegale gebruik van cryptocurrency” te stoppen. De Verenigde Staten werken “nauw samen met landen over de hele wereld” om te reageren op de cyberbeveiligingsbedreigingen.

Biden gaat de wereld redden van crypto’s

Het Witte Huis heeft verleden week een verklaring van president Joe Biden vrijgegeven over de inspanningen van de regering op het gebied van cyberbeveiliging. Aangezien oktober Cybersecurity Awareness Month is. President Biden legde uit dat de VS “nauw samenwerkt met landen over de hele wereld”. Dit om te reageren op de cyberbeveiligingsdreigingen, “inclusief onze NAVO-bondgenoten en G7-partners”. Of Nederland een van die landen is, dat is onbekend. Hij voegde eraan toe dat deze maand:

De Verenigde Staten zullen 30 landen samenbrengen om onze samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit te versnellen, de samenwerking op het gebied van wetshandhaving te verbeteren, het illegale gebruik van cryptocurrency tegen te gaan en diplomatiek aan deze kwesties deel te nemen.

Hoe dan?

Daar heeft hij ook een oplossing, en daar speelt elke Amerikaan een rol in. “De federale overheid heeft het partnerschap van elke Amerikaan en elk Amerikaans bedrijf nodig bij deze inspanningen. We moeten onze digitale deuren op slot doen – bijvoorbeeld door onze gegevens te versleutelen en multifactor-authenticatie te gebruiken – en we moeten technologie veilig door het ontwerp bouwen, zodat consumenten de risico’s van de technologieën die ze kopen kunnen begrijpen”, zegt Biden.

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) zei in juni dat in veel gevallen cryptocurrencies “worden gebruikt om het witwassen van geld, ransomware-aanvallen en andere financiële misdrijven te vergemakkelijken.”