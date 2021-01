Prijzige V-Moda koptelefoon neemt het op tegen AirPods Pro Max - Apparata

Zeg het maar. Deze gloednieuwe V-Moda koptelefoon, of toch de nog duurdere AirPods Pro Max van Apple?

De strijd om premium koptelefoons lijkt nu echt losgebarsten. Apple heeft de arena betreden en neemt het op tegen de gevestigde order, maar ook tegen de wat meer onbekende merken. Neem nu V-moda, die met een eigen koptelefoon het opneemt tegen de AirPods Pro Max.

V-Moda koptelefoon met actieve ruisonderdrukking

Net als de AirPods Pro Max, heeft de V-moda koptelefoon een uitgesproken ontwerp waar je van moet houden. Er zijn tien verschillende niveaus van actieve ruisonderdrukking. Ook heeft de V-moda een equalizer waar je de geluidsinstellingen helemaal naar eigen smaak kunt aanpassen. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5 en de accu gaat 20 uur mee. Het opladen verloopt via USB-C, wat je ook wel van een moderne koptelefoon mag verwachten. De bediening van de koptelefoon verloopt onder andere via een eigen app.

De koptelefoon van V-Moda werd aangekondigd op CES 2021. De elektronicabeurs in Las Vegas is dit jaar virtueel. De adviesprijs ligt op 499 dollar. Dat is 150 dollar meer in vergelijking met het basismodel, dat al even bestond. Het is wel voordeliger dan de eerder genoemde AirPods Pro Max. Het basismodel van V-Moda heeft bijvoorbeeld geen actieve ruisonderdrukking. Je kunt deze versie op het moment van schrijven voor zo’n 300 euro aanschaffen op Amazon.