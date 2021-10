Primeur: Nog lekkerder muziek luisteren op je PlayStation 5

Tijdens het gamen naar muziek luisteren op de PlayStation 5 is nu voor zo’n beetje iedereen toegankelijk dankzij Apple.

Soms speel je games voor de meeslepende verhalen, extreme competitiviteit of om snoeiharde actie. Maar soms wil je gewoon lekker je PlayStation opstarten, een drankje en muziekje erbij en dan lekker spelen. Daarvoor heeft Sony wat bedacht, want naast Spotify kun je voortaan ook via Apple Music muziek muziek luisteren terwijl je gamet op je PlayStation 5. En dat is voor het eerst.

Apple Music maakt muziek op PlayStation 5

Gamers kunnen vanaf nu Apple Music installeren op hun PlayStation 5. Vervolgens kun je middels de applicatie van alle 90 miljoen nummers, playlists en podcasts die beschikbaar genieten, zo laat Sony weten. Uiteraard blijft de content gewoon doorspelen wanneer je een game opstart. Sterker nog, in veel games kun je de in-game muziek uitzetten zodat je keihard K3 kunt luisteren terwijl je n00bs pwned in CoD.

De PlayStation 5 is de eerste console waarop gebruikers de content van Apple Music kunnen ontvangen. Zoals gezegd is Spotify wel al aanwezig op de PS5. Sterker nog, afgezien van de Nintendo Switch kun je op alle consoles (last- en current gen) Spotify ontvangen. Het is dus niet zozeer een primeur voor PlayStation 5, maar meer voor Apple Music.

Het is nog niet duidelijk of de dienst uiteindelijk ook naar andere consoles komt. Het zou heel vreemd zijn als alléén de PlayStation 5-gebruiker muziek via Apple Music kan luisteren. Je zou in elk geval nog de PS4 in dat rijtje verwachten. Hoewel daar vooralsnog geen informatie over bekend is, zijn Apple en Sony duidelijk dikke vrienden aan het worden.