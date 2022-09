Privacy coins steeds meer in het nauw

Monero-geïnspireerde fictieve privacy crypto coins. Copright: Apparata

Cryptomunten waarbij het niet te achterhalen is van wie een bepaalde betaling afkomstig is, zogeheten privacy coins, krijgen het steeds moeilijker. Het softwarebedrijf CipherTrace is er in opdracht van de Amerikaanse overheid in geslaagd om transacties met de bekende privacy coin Monero zichtbaar te maken. Ook weren steeds meer de handelplatforms voor crypto’s privacycoins.

Privacy coins, de ultieme crypto

Overheden zijn niet erg happig op deze coins zoals bijvoorbeeld Monero (XMR), ZDash en de Pirate Coin (met de toepasselijke handelscode ARRR) , omdat het mogelijk is hiermee grote geldstromen onder de radar te verhandelen.

Cryptocoins zijn weliswaar decentraal en je kan met behulp van alleen een cryptorekening betalen. Maar weet je eenmaal welke cryptorekening bij iemand hoort, dat is het vrij eenvoudig om alle betalingen die je ooit hebt gedaan te achterhalen. Dat komt omdat elke cryptotransactie wordt bijgehouden in een voor iedereen toegankelijk logboek. Behalve bij privacy coins.

Obfuscering

Bij de privacy coins van Monero is dat anders. Daar zijn transacties geobfusceerd, er wordt als het ware naar meerdere adressen tegelijk betaald, waardoor het niet mogelijk is om te achterhalen naar welke rekening precies een betaling heeft plaatsgevonden.

Dit verklaart de populariteit van Monero onder zowel witwassers, andere criminelen als mensen die bijvoorbeeld om politieke redenen een minder hoge pet op hebben van de overheid.

CipherTrace kraakt obfuscatie privacy coin Monero

Helaas, of gelukkig, lijkt dit bij de crypto Monero dus niet meer mogelijk te zijn. CipherTrace heeft nu de Amerikaanse overheid de tools verschaft om hier om heen te gaan.

Maar voor alle crypto’s geldt dat ze een heel groot voordeel wel houden. Namelijk dat er geen beslag op kan worden gelegd zonder inloggegevens. Bij een bankrekening kan dat bijvoorbeeld weer wel, vrij eenvoudig. Zo kon de Canadese regering Trudeau de bankrekeningen van protesterende truckers blokkeren, maar lukte dit niet bij cryptodonaties.

Ook zijn er natuurlijk nog andere privacy coins, zoals de genoemde ARRR Pirate Coin. Waarschijnlijk zal de wapenwedloop tussen privacy cryptoliefhebbers en de overheid nog wel even doorgaan.