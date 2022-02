Problemen met het scherm van je nieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra?

Je bent niet alleen. Maar er is een tijdelijke oplossing voor het scherm van je Samsung Galaxy S22 Ultra?.

Als je een gloednieuw product koopt verwacht je geen problemen. Helaas is dat wel het geval met het scherm van de nieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra. Een vervelend issue waar de Zuid-Koreaanse techgigant van op de hoogte is. Het probleem speelt ook met de oude Galaxy S21 FE, maar blijkbaar dus ook op het nieuwe toestel.

Probleem #1

De problemen hebben te maken met het scherm. Er is een bug gaande met de refresh rate van het toestel. Dit zorgt ervoor dat bewegingen op het display niet vloeiend zijn of zelfs de smartphone extreem vertragen. Dat maakt de telefoon bijna onbruikbaar in je handen. Het laatste wat je wil op een nieuw toestel van enkele honderden euro’s. Er is een software update in de maak om de problemen te verhelpen. Maar op dit moment hebben de Samsung-klanten daar nog niets aan.

Probleem #2

Helaas blijft het hier niet bij. Er is nog een probleem met het scherm van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Gebruikers klagen over een rare horizontale streep die plots over het display loopt tijdens het kijken van video’s op YouTube. In andere applicaties is er niets aan de hand. Nog gekker is dat het probleem alleen speelt op exemplaren met de Exynos chipset.

Oplossing

Gelukkig is er een tijdelijke oplossing voordat Samsung zelf met een software update komt. Door de resolutie via instellingen lager te zetten is het issue opgelost. Het gaat hier om een resolutie lager dan het gebruikelijke QHD+. Succes!