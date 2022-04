Rake actie van Apple kost Facebook enorm veel geld

Facebook is geraakt door een actie van Apple, waardoor het bedrijf veel minder inkomsten heeft. Lees hier hoe dat komt.

Verleden jaar hebben we meerdere keren geschreven over de privacy functies van Apple. Deze nieuwe functies van Apple blijven Facebook raken, aangezien steeds meer iPhone-gebruikers zich afmelden voor tracking op hun apparaten.

Rake actie Apple kost Facebook geld

Naarmate iPhone-gebruikers meer om privacy gaan geven en Apple-CEO Tim Cook dit blijft pushen in de marketing van het bedrijf, zeggen steeds meer mensen nee tegen tracking op hun iPhones. Dit veroorzaakt een daling van naar schatting 15% tot 20% voor adverteerders op iOS.

Inmiddels zijn we een jaar verder, na de introductie van deze functie. Het lijkt erop dat de ‘omzethit’ nog groter zal zijn dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuwe analyse zullen de App Tracking Transparency (ATT)-functies van de iPhone-maker Facebook in 2022 $ 12,8 miljard kosten. Auw.

Ook andere bedrijven hebben hier natuurlijk last van, maar Facebook (Meta dus) het meeste. Dit volgens de nieuwe gegevens die zijn uitgegeven door Lotame. Lotame voorspelt een omzetimpact van $ 16 miljard, waarvan YouTube een verlies van $ 2,2 miljard zal zien, vergeleken met $ 546 miljoen voor Snap en $ 323 miljoen voor Twitter.

Privacy functies

Inmiddels weten we goed hoe het werkt. De privacy functies van de iPhone beperken het volgen van apps door de toegang tot de ID voor adverteerders (IDFA), de unieke code die aan elke gebruiker is toegewezen, in te trekken. Apple kan dit op technisch niveau controleren, want als je nee zegt tegen tracking, krijgen adverteerders een reeks nullen in plaats van de code. Dus ze kunnen niet meer adverteren, dus ze halen minder geld op. Nu weten we ook waarom Facebook verleden jaar zo boos was hierop…