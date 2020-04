Razer brengt earbuds voor Pokémon liefhebbers

Het is nog even de vraag of jij ze kunt kopen.





We dachten eigenlijk dat de Pokémon-rage al een beetje voorbij was, maar het gaming merk Razer denkt daar klaarblijkelijk anders over. Via het Chinese Weibo maakte zij namelijk bekend dat zij met speciale earbuds komen voor echte Pokémon liefhebbers (of de liefhebbers van opvallende gadgets).

De Razer X Pokémon Picachu, zoals de earbuds voluit heten, bestaan uit een set earbuds die Pokémon-geel zijn en voorzien zijn van een tekening van het populaire karakter. De technische specificatie zijn met een gebruiksduur van 3 uur op een set batterijen en 13 millimeter drive voor de bastonen wellicht niet erg opvallend.

Daar staat tegenover dat de charging case, die is uitgevoerd als Pokéball, dat meer dan goed maakt, want het is natuurlijk voor de echte liefhebber een onweerstaanbaar hebbedingetje om tijdens de volgende Pokémonjacht uit jouw tas te toveren of even nonchalant aan de sleutelhanger te hangen.

Of het bedoeld is als puur Chinese lancering of dat men door de Coronacrisis wat voorzichtig is durf ik niet direct in te schatten, maar vooralsnog praat men alleen over een release in China, waar deze grappige Pokémon earbuds vanaf 16 april voor omgerekend zo’n EUR 110,- verkrijgbaar zullen zijn. Er zit dus voor de Nederlandse liefhebber niets anders op dan de webshop in de gaten te houden.

Bron en foto’s: Razer via Weibo.