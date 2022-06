‘Redfall’ gameplay-trailer toont veel vampierenmoorden en bloed

Bethesda

De veelbelovende game ‘Redfall’ is in ontwikkeling, de eerste beelden van het spel hebben wij nu.

Het is een spel voor mensen die niet een zwakke maag hebben. Het is namelijk nogal bloederig. In het spel zal je een heleboel vaardigheden en wapens hebben om jou en je vrienden te helpen een eiland van het kwaad te zuiveren. De co-op vampire shooter uit Arkane Austin zou deze zomer uitkomen, maar is uitgesteld tot de eerste helft van volgend jaar.

‘Redfall’ gameplay

De eerste beelden zijn er nu en de trailer begint met een van personages van de game. Dit is Layla, die zelf een met bloed doordrenkte kerk verkent. Op een zolderruimte hoort ze een stem mompelen. Een vampier valt aan, gevolgd door nog een paar. Scherpschutter Jacob, een van Layla’s teamgenoten, komt opdagen om te helpen. Het spel speelt zich af op een gelijknamig eiland voor de kust van Massachusetts.

Het zit natuurlijk vol met vampiers en sekteleden die veranderd willen worden. De vampiers blokkeerden de zon en zorgden ervoor dat het tij terugliep, waardoor het onmogelijk werd voor degenen op het eiland om te ontsnappen.

Personages

De trailer laat ook twee andere personen zien die een belangrijke rol spelen in de game. We hebben het over ingenieur Remi, die een moordende robot-metgezel heeft. En Devinder, een expert op het gebied van alle griezelige dingen. Layla heeft ondertussen telekinetische krachten en Jacob heeft een verhullingsvermogen. De verschillende vaardigheden van de personages kunnen worden geüpgraded.

Creatief directeur Harvey Smith legt verder uit. “Redfall is een open-wereldgame, maar je kan het ook solo spelen met een van de helden. Het tempo wordt meer verkennend; je kunt recon en stealth gebruiken om informatie over ontmoetingen te verzamelen en vijanden te vermijden of ze te laten vallen.”

Redfall komt in de eerste helft van 2023 naar pc, Xbox-consoles en Xbox Cloud Gaming.