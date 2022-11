RedoxNRG maakt brandstof van CO2 uit de lucht

De hoeveelheid CO2 in de lucht neemt sterk toe, en de meeste wetenschappers maken zich daar grote zorgen over. De startup RedoxNRG uit Estland haalt niet alleen CO2 uit de lucht, ze maken er zelfs een nuttig product van, mierenzuur.

CO2, zowel erg nuttig als een probleem

CO2 is – onder normale omstandigheden – een erg nuttig gas. Planten kunnen er niet zonder en een hoger CO2-gehalte betekent meteen een veel sterkere plantengroei. Maar CO2 zorgt er ook voor dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt, waardoor de aarde opwarmt en er klimaatverandering ontstaat. Om die reden zoeken uitvinders naar manieren om de CO2 uit de lucht te halen en daar wat nuttigs mee te doen.

Hoe werkt RedoxNRG?

De compacte generator van RedoxNRG uit Estland, doet eigenlijk twee dingen. Met de eerste stap haalt de generator CO2 uit de lucht. Bij de tweede stap wordt door middel van een chemische reactie met waterstof, de CO2 omgezet in mierenzuur (HCOOH).

Mierenzuur is in de chemische industrie een gewilde grondstof en je kan het ook als brandstof gebruiken. Mierenzuur is wat er in de stekels van brandnetels zit en waardoor beten van mieren zoveel pijn doen.

Het grote voordeel van het proces, is dat je energie van bijvoorbeeld zonnepanelen kan gebruiken om de generator op te laten werken. Er zijn nu eenmaal momenten, bijvoorbeeld midden op de dag, dat elektriciteit bijna gratis is dat je zelfs geld toe krijgt als je op dat moment elektriciteit verbruikt. Dankzij deze generator kan je die elektriciteit toch nog nuttig gebruiken. RedoxNRG kan al CO2 uit de lucht halen vanaf 400 ppm. Dat is het CO2-gehalte in de lucht nu.

Mierenzuur, daarom gewild als grondstof

Mierenzuur wordt vaak gebruikt als conserveringsmiddel. Ook wordt het aan veevoer toegevoegd om de bacteriegroei te remmen. Op dit moment wordt mierenzuur via een weinig milieuvriendelijkere proces geproduceerd. Dat hoeft – dankzij deze uitvinding – dus niet meer. Er zijn nog veel meer toepassingen van mierenzuur. Zo kan je het als chemische grondstof gebruiken, als brandstof voor een mierenzuurbrandstofcel.