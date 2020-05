Foute humor: zo maak je een unieke robotstofzuiger [video]

Alvast excuses voor het taalgebruik (in het filmpje en van de robotstofzuiger).

Als je een beetje handig bent met techniek kan je van jouw robotstofzuiger een bijzonder levendige huisgenoot maken. Het idee is eigenlijk verrassend eenvoudig. Wanneer je zelf stofzuigt en onverwacht je teen stoot is dat meestal voor de omgeving goed te horen. De robotstofzuiger gaat echter onverstoorbaar door als hij onderweg iets raakt. Youtuber Michael Reeves zag kansen om de robotstofzuiger iets ‘menselijker’ te maken. Inderdaad, hij knutselde hem zo dat je het merkt als hij iets raakt.

Zo wek je jouw robotstofzuiger tot leven

Met optische sensoren activeert hij een Raspberry Pi. Deze stuurt vervolgens een signaal naar de bluetooth speaker. Het punt is dat je dan wel een ‘robotstem’ hoort. Hij neemt vervolgens een aantal beschaafde berichten op met collega-youtubers en zet de files op de juiste plek waar normaal de robot-stem komt.

De robotstofzuiger met een fout gevoel voor humor

Vervolgens blijkt er een apparaat met bijzonder gevoel voor humor te ontstaan. Hij komt er al snel achter dat het wellicht niet geschikt is voor huishoudens met kinderen, dus maakt hij diverse versies. Het wordt pas echt grappig als hij het in een echte winkel uittest. De resultaten zie je in onderstaand filmpje. Vergeet echter niet, het filmpje is niet voor voor gevoelige zielen, want het taalgebruik is…

Het is niet nodig om te zeggen dat de fabriek niets te maken heeft met de gebruikte Roomba robotstofzuiger. Overigens heeft Roomba wel een reputatie als het gaat om het ontwikkelen van robotstofzuigers voor creatieve hackers.

Foto: Roomba -iRobot