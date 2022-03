’s Werelds dunste horloge is peperduur

Een extreem dun horloge om je pols. Zit dat lekker? Geen idee. Het is wel ’s werelds dunste horloge.

Een groot en zwaar horloge om de pols dragen kan als oncomfortabel gezien worden. Zeker als je het combineert met een kantoorbaan gaat het gauw irriteren. Dan doe je het horloge af zodat mailtjes typen en ander toetsenbord gerelateerde werkzaamheden prettig aanvoelen. Het tegenovergestelde van een groot en zwaar horloge is een dun horloge. Hoe dun? Heel dun!

Het dunste horloge ter wereld in het geval van de Bulgari Octo Finissimo Ultra. Het uurwerk is slechts 1,80 mm dik. De bracelet is bovendien 1,50 mm dik. Kortom, flinterdun voor horlogebegrippen. Ter vergelijking, dat is dunner dan een 10 eurocent muntje.

Bulgari heeft dit voor elkaar gekregen door het horloge grotendeels van gezandstraald titanium te maken. Je kunt het uurwerk kopen en het komt ook nog eens met een extraatje.

Kopers van de Bulgari Octo Finissimo Ultra krijgen er ook een NFT bij. Dit kun je zien als een soort digitaal certificaat. Door een QR code te scannen kun je de NFT bekijken.

Het prijskaartje is niet kinderachtig. Het dunste mechanische horloge ter wereld kost 400.000 euro. Exclusief is het wel, er worden er slechts tien van gemaakt.