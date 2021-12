‘S werelds eerste SMS kost €107.000

Een SMS sturen kost enkele centen, maar een anonieme koper betaalde ruim een ton voor ’s werelds eerste kerstelijke short message service.

SMS’jes zijn tegenwoordig misschien niet meer zo relevant, maar ooit was het een van de meest vooraanstaande communicatiemiddelen ter wereld. Niet gek dus, dat iemand zo’n €107.000 heeft willen neertellen voor NFT-eigendom van ’s wereld eerste SMS-bericht. En in de energie van Kerstmis geeft de verkoper het volledige bedrag aan een goed doel!

SMS: Merry Christmas

De eerste SMS ter wereld werd op 3 december 1992 verstuurd door programmeur Neil Papworth. Hij schreef ‘Merry Christmas’ en verstuurde de 15 karakters naar zijn collega , Richard Jarvis, die op dat moment op de kerstborrel van hun werkgever was, zo schrijft Deutsche Welle.

Het berichtje werd door Vodafone verstuurd en wordt nu ook door dat bedrijf verkocht. De SMS-NFT kostte €107.000 voor een anonieme koper, maar de gehele opbrengst gaat naar vluchtelingenhulp georganiseerd door de Verenigde Naties.

Wat is een NFT?

Maar wat is een NFT precies en waarom hoor je daar de laatste tijd zoveel over? Een non-fungible token heeft dezelfde fundamenten als cryptocurrency; een speciale reeks cijfers en letters, een token, wordt aan een digitaal object, in dit geval de SMS, gekoppeld.

Omdat Vodafone de NFT uitschrijft, betekent dit dat de eigenaar dé originele SMS in handen heeft. De anonieme koper is officieel de eigenaar van het object en heeft daar de officiële NFT voor als bewijs. Ook al kan iedereen een digitaal object in principe kopiëren, dan nog geldt de NFT als het ware als handtekening van de maker; dit is de enige echte.