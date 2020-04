Saints Row: The Third remaster gaat er komen!

Het spel, dat een soort GTA in een knotsgek sausje is, krijgt een remaster.





Saints Row: The Third was een absolute hit toen de game in 2011 verscheen. Het spel werd uitgebracht op de Xbox 360, PlayStation 3, Windows en Linux. Saints Row: The Third is ontwikkeld door Voliton, Inc. en uitgegeven door THQ.

Er gingen al geruchten de ronde dat er een remaster zou komen van Saints Row: The Third. Die geruchten blijken te kloppen. De bevestiging van een remaster is opgedoken aan de hand van een ESRB-pagina.

De ESRB is in de Verenigde Staten verantwoordelijk voor het geven van een leeftijdscijfer aan een game. Hier in Europa kennen we dat als PEGI. Het feit dat de ESRB de game officieel benoemd, betekent dat de Saints Row: The Third remaster absoluut onderweg is. Wanneer de game verschijnt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het spel op Windows PC, de PlayStation 4, en op de Xbox One gaat verschijnen.