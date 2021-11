Salaris in Bitcoin? Deze burgermeester pleit daarvoor

Salaris in Bitcoin uitbetaald krijgen. Bij sommige bedrijven is dit al voor een deel zo en deze burgermeester ziet dit ook wel zitten.

De Verenigde Staten speelt een belangrijke en steeds belangrijkere rol in de wereld van crypto. Nadat China de deuren voor cryptocurrency compleet gesloten heeft, zie je dat een groot deel van de miners naar de VS zijn verhuisd. Is New York misschien wel de crypto hoofdstad van de wereld? Als het aan de nieuwe burgermeester Eric Adams ligt wel.

Althans, hij neemt crypto erg serieus. Adams is onlangs verkozen als de nieuwe burgermeester van de Amerikaanse stad en neemt het stokje over van Bill de Blasio in januari 2022. De 60-jarige Eric Adams zou graag de eerste drie maanden in zijn ambt als burgermeester van New York het salaris niet in dollars maar in Bitcoin willen ontvangen.

Adams is niet de eerste burgermeester die dergelijke uitspraken doet. Francis Suarez, de burgermeester van Miami, deed een vergelijkbare uitspraak. Suarez werd onlangs opnieuw verkozen en zei toen de eerste maand na zijn verlenging graag het salaris in Bitcoin te ontvangen.

Dit soort uitspraken helpen met het volwassen worden van cryptocurrency in zijn algemeenheid. Sommige mensen kijken er bovendien tegenop als een gerespecteerde politicus zich positief uitlaat over crypto. (via CBS news)