Samsung Ballie helpt je in huis

De Zuid-Koreaanse techgigant heeft op CES een nieuwe robot gepresenteerd.





Het was een verrassing tijdens de presentatie van Samsung in Las Vegas. Opeens werd er een gloednieuwe robot geïntroduceerd die luistert naar de naam Ballie. Het betreft hier een huisrobot vol sensoren om je van dienst te zijn in je slimme huis.

Ballie is in staat om de gordijnen te openen, het alarm van je telefoon af te laten gaan en om je te helpen bij workouts. In een demovideo hieronder laat Samsung zien hoe Ballie iemand wakker maakt die de hond moet gaan uitlaten.

Door zijn speelse vorm is Ballie geen grote of lelijke robot, maar een grappige toevoeging aan het huishouden. Omdat Ballie rond is kan hij op eenvoudige wijze door huis navigeren.

Samsung heeft niet bekendgemaakt wanneer de robot op de markt komt en wat het moet gaan kosten. Jammer, want het concept ziet er interessant uit. Wellicht horen we hier spoedig meer over.