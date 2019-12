Samsung bevestigt: De Samsung Galaxy Fold komt naar Nederland!

Nog dit jaar te koop en dit gaat het meest besproken toestel van 2019 kosten.

Zojuist ontvingen we van Samsung een persbericht waarin zij aankondigden dat de Samsung Galaxy Fold toch in Nederland zal verschijnen. Het misschien wel meest besproken toestel van 2019 zal vanaf 20 december 2019 in de voorverkoop te bestellen zijn. Degenen die dat doen ontvangen het toestel op 10 januari 2020 in huis. Vanaf dat moment kun je de Samsung Galaxy Fold ook in de Samsung Stores bewonderen.

Het Infinity Flex Amoled Display is in uitgevouwen toestand liefst 7,3 inch. Als de Samsung Galaxy Fold is opgevouwen beschik je over een Super Amoled HD+ Display van 4,6 inch. De afmetingen van het toestel zijn als het is opgevouwen 16,09 centimeter bij 6,28 centimeter met een dikte van zo’n 15,7 millimeter. Als je de smartphone uitvouwt zijn de afmetingen 16,09 centimeter bij 11,79 centimeter. Het toestel is dan zo’n 6.9 millimeter dik. Het gewicht is 276 gram.

De Samsung Galaxy Fold is voorzien van 3 camera’s. Een cover camera van 10 MP, een dual camera van 10 MP + 8 MP dieptesensor aan de voorkant en aan de achterkant zie je een drievoudige camera. Naast de 16 MP-hoofdcamera krijg je ondersteuning van een telelens en groothoeklens van ieder 12 MP.

Verder heb je de beschikking over een 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor met 12 GB RAM werkgeheugen en 512 GB interne opslagruimte. Dit alles werkt op een batterij van 4380 mAh. Als besturingssysteem is Android 9 geïnstalleerd en verder is het toestel natuurlijk voorzien van allerlei sensoren en hulpmiddelen om het gebruiksgemak zo optimaal mogelijk te maken.

Dat mag ook wel, want de prijs is met € 2.020,- een flinke kostenpost. Voor die prijs krijg je er overigens wel gratis Galaxy Buds en een Aramid Fiber Slim Cover bij. Verder biedt Samsung ook in Nederland haar telefonische helpdesk en Samsung Care+, die jouw toestel een jaar lang beschermt tegen schade. Uiteraard kan het ook geen kwaad om nog even de veiligheidsinstructies te bekijken.

Bron: Samsung