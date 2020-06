Samsung Blu-ray speler kapot? Je bent niet de enige

Mocht je een Samsung Blu-ray speler hebben en werkt deze niet meer, dan ben je onderdeel van een inmiddels groot probleem.

Een nieuw mysterie is gaande dat Samsung mag gaan oplossen. Opeens doen de Samsung Blu-ray spelers het niet meer. Volgens ZDNet begonnen de problemen afgelopen vrijdag. Het aantal klachten lopen inmiddels in de duizenden.

Wanneer men probeert de Samsung Blu-ray speler aan te zetten blijft deze oneindig opstarten. Er komt geen einde aan en de speler is daardoor onbruikbaar geworden. Ook komen er geluiden vanuit de diskruimte. Zelfs als er geen schijfje in de Blu-ray speler zit. De meldingen lopen uiteen. Zo omschrijven sommigen dat de speler automatisch uitgaat na enkele opstart pogingen. Weer een ander stelt dat de speler op geen enkele commando vanaf de afstandsbediening reageert. Kortom: hoofdpijn voor Samsung, met al die verschillende omschrijvingen.

De mogelijke bron van het probleem ligt bij een verlopen SSL certificaat. Normaal gesproken maakt de Samsung Blu-ray speler verbinding met dit certificaat via de servers van het merk. Aangezien het certificaat verlopen is, weten de spelers niet meer goed te functioneren.

Vanuit Samsung is er nog geen oplossing. Voorlopig zit er niets anders op dan even de Samsung Blu-ray speler links te laten liggen. Het issue is niet specifiek voor één model. Meerdere spelers van de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn onbruikbaar geworden door dit probleem.