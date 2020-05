Samsung gaat de strijd met Apple aan op dit nieuwe vlak

Nog meer betaalpassen in je portemonnee, nu weer eentje van Samsung.

Betaalpassen, hier in Nederland zijn we niet zo bezig met dit soort zaken. We hebben meestal een bankpas en hooguit een creditcard. Hoe anders is dit in de Verenigde Staten. Ze zijn daar gek op betaalpassen in welke vorm dan ook. Niet alleen banken bieden zo betaalmethodes aan, maar ook techbedrijven. Zo heb je de Apple creditcard in Amerika en nu komt Samsung met een concurrerende kaart.

Sang Ahn, president van Samsung Pay in Noord-Amerika, heeft bekendgemaakt een eigen kaart te lanceren. De betaalkaart van Samsung is in samenwerking met het financiële bedrijf SoFi ontwikkeld. Voor nu blijft het bij een aankondiging. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf zegt in een later stadium met meer details te komen.

Voor Samsung is de komst van een betaalpas een logische uitbreiding. Ze hadden immers als Samsung Pay wat ook weer sterk lijkt op Apple Pay. Het doel van Samsung is om ‘het leven makkelijker te maken’, aldus Ahn in de blogpost. Of al die betaalmethoden het er inderdaad makkelijker op maken?

Samsung en Apple zijn niet de enigen met een betaalpas. Zo zou Google ook druk zijn met het ontwikkelen van een eigen betaalkaart. Die Amerikanen krijgen het er maar druk mee. Een uitpuilende portemonnee vol met betaal- of creditcards.